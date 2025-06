Farbenprächtige Kunstmesse samt U-Bahn-Station

Als wollte die Kunstwelt den dunklen Bedrohungen – all den Drohnen-, Raketenangriffen, den Iron-Shields – etwas entgegenhalten, empfängt die Besucher vor der Messehalle bunte Farbenpracht von Katharina Grosse. Die deutsche Künstlerin hat ihre Werke auch schon in der Albertina in Wien gezeigt. In den Morgenstunden war sie gelegentlich im Burggarten meditierend anzutreffen.