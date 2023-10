Vom Büro und Kugelschreiber zu Kuchen & Co.

Ein Schmankerl nach dem anderen

Gleich beim Eingang stehen die ersten „Linzerradl“ parat und kühlen ab, daneben Gugelhupf, Rehrücken und Punschkrapferl, die bereits in den ganz frühen Morgenstunden von ihr „gezaubert“ wurden. Petra ist Bäckerin mit Leidenschaft. Sie erzählt: „Eigentlich bin ich gelernte Einzelhandelskauffrau. Ich habe mit meinem Mann Wolfgang 25 Jahre zusammen in unserer Firma gearbeitet, aber irgendwann war die Leidenschaft fürs Backen so groß, dass ich mich entschieden habe, aus dem Bürojob auszusteigen.“ Petzi, wie sie liebevoll genannt wird, wurde von ihrer Schwester ermutigt, die Ausbildung zur Konditorin zu machen. Und nach langem Hin und Her hat sich die 51-Jährige dazu entschieden, schlussendlich die Meisterprüfung zu absolvieren. Dafür ist sie ein halbes Jahr lang zweimal in der Woche direkt nach der Arbeit von 16 bis 22 Uhr nach Graz gefahren, da der Kurs dort stattfand und in der Nacht wieder zurück nach Launsdorf. Aber es hat sich ausgezahlt, denn ein paar Monate später hat sie sich mit ihrer eigenen Backstube selbstständig gemacht.