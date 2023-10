Ärzte können keine Grippe-Impfungen nachbestellen

„Impfstoff wartet auf Anwendung“

Die ÖGK erklärt auf Nachfrage der „Krone“: „Der Seniorenimpfstoff wurde von den Impfstellen bestellt und muss nun noch verimpft werden. Dass Impfstellen keinen Impfstoff mehr bestellen können, bedeutet jedoch nicht, dass sich ältere Menschen nicht mehr damit impfen lassen können, denn: der Impfstoff lagert derzeit zur Abholung in den Apotheken bzw. bereits in den Impfstellen selbst und wartet darauf, in den kommenden Wochen verimpft zu werden.“