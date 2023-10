Politiker auf Seychellen wegen Hexerei angeklagt

Der Chef der wichtigsten Oppositionspartei auf den Seychellen, Patrick Herminie, ist am Montag wegen des Verdachts auf Hexerei angeklagt worden. Laut einer örtlichen Nachrichtenagentur wurde sein Name auf dem Handy eines festgenommenen Tansaniers gefunden, der auf dem internationalen Flughafen unter anderem Steine, eine Auswahl an Pulvern und kleine Flaschen mit einer bräunlichen Flüssigkeit bei sich hatte.