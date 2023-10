Frau (27) sticht Ex-Freund mit Schere ins Bein

Zu mehreren Einsätzen wegen häuslicher Gewalt ist es am Wochenende in Wien gekommen: In Margareten soll eine 27-jährige Frau ihren Ex-Freund mit einer Schere attackiert haben, in Hernals soll ein Mann (45) seine 47-jährige Lebensgefährtin mit dem Messer verletzt haben. Die Polizei musste einschreiten.