Wo liegt denn nun eigentlich die Zukunft Europas?

Frieden ist keine Selbstverständlichkeit

„Der fürchterliche Angriffskrieg gegen die Ukraine hat uns dramatisch vor Augen geführt, dass Frieden keine Selbstverständlichkeit ist. Wenn sich junge Menschen über Grenzen hinweg besser kennenlernen, dann ist das die beste Gewähr für eine friedliche Zukunft in einem zusammenwachsenden Europa“, unterstrich Landesrat Achleitner in der Diskussion. „Die Bewegung junger Menschen ist die beste Sicherung für Frieden in Europa“, ergänzte der einstige Landespolitiker und ehemalige Präsident der Wirtschaftskammer Christoph Leitl: „Ein Europa der Zukunft muss auch ein Europa der Regionen sein und dabei sind junge Menschen ein entscheidender Beitrag.“ Leitl weiter: „Die Bewegung junger Menschen ist die beste Sicherung für Frieden in Europa. Ich freue mich, dass die EUREGIO Bayerischer Wald - Böhmerwald nicht nur viele Projekte der Zusammenarbeit verwirklicht, sondern mit Veranstaltungen wie diese jetzt auch junge Menschen zusammenbringt und dabei vom Land Oberösterreich tatkräftig unterstützt wird.“