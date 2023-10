Wert und Würde aller Menschen sind zu wahren!

Video-Aufzeichnung der Gedenkfeier 2023

Die Gedenkfeier fand am Friedhofsgelände auf der Ostseite des Schlosses statt. Hier wurden Anfang der 2000er Jahre in mehreren Gruben menschliche Überreste in Form von Asche und Knochenstücken gefunden und in einer neu geschaffenen Grabanlage beigesetzt. Jenen Menschen, die nicht an der Gedenkfeier teilnehmen konnten, steht ab Montag (2. 10.) eine Video-Aufzeichnung im Youtube-Kanal des Lern- und Gedenkorts zur Verfügung. Eine frühere Rede von Volker Schönwiese in Hartheim ist hier nachzulesen.