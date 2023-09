Stadtchef feiert, während New York überflutet wird

Lehrer: „Er hätte in der Nacht alles dichtmachen sollen“

Auch mehrere Lehrer feuerten gegen den Bürgermeister, der ihrer Ansicht nach bereits in der Nacht auf Freitag „alles dichtmachen hätte sollen“. So mussten Schüler und Lehrer aus so mancher überfluteten Klasse geholt werden. Nach Informationen der „New York Times“ ist der September in der Acht-Millionen-Metropole der nasseste seit über 140 Jahren - seit Beginn der Aufzeichnungen sei nur 1882 mehr Niederschlag gefallen. Viele New Yorker fühlten sich an den Starkregen erinnert, der vor zwei Jahren durch Hurrikan Ida die Stadt unter Wasser setzte. Damals starben mindestens elf Menschen, weil ihre Kellerwohnungen vollliefen.