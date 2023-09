Sturzflut setzt jetzt New York City unter Wasser

Heftiger Regen hat in der Millionenmetropole New York zu Überschwemmungen und Sperren von Autobahnen, Straßen und Flughafenterminals geführt. Die Stadtverwaltung rief die Menschen am Freitag auf, wenn möglich zu Hause zu bleiben. Auf vielen Straßen und Gehsteigen bildeten sich tiefe Lacken, Wassermassen schwappten darüber. Laut Vorhersage sollte der Regen noch mindestens bis in die Nacht zum Samstag anhalten.