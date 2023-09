Drei später sehr Verehrte waren einst in Kronstorf

Der „Musikant Gottes“ auf sechs Quadratmetern

Anton Bruckner (1824 – 1896) trat am 23. Jänner 1843 in Kronstorf eine Stelle als Schulgehilfe und Organist an. Auf winzigen sechs Quadratmetern wohnte er im Schulhaus neben der Kirche und fühlte sich hier „wie im Himmel“, wie er oft sagte. Als „Bratlgeiger“ verdiente er sich in Gasthäusern etwas Geld dazu. Als er einmal in Geldnot war, verpfändete er seine Geige um drei Gulden an die Schulmeisterfamilie Lehhofer. Als er am 25. September 1845 Kronstorf verließ, soll Bruckner gesagt haben: „Wann’s euch drei Gulden wert ist, so behalt’s as!“