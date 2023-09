Haftstrafe nach Messerstich in das Gesäß

Zehn Leute hätten sie mit Schneeschaufeln und Besenstielen angegriffen. Deshalb haben sie sich gewehrt, erklärten die zwei angeklagten Syrer (beide 33) zu Beginn des Strafprozesses im Juli. Bei der Fortsetzung am Freitag im Landesgericht blieben die beiden anerkannten Flüchtlinge bei ihrer Notwehr-Version: Wegen ausgebliebener Lohnzahlungen hätte die Meute damals am 3. April vor einer Flüchtlingsunterkunft in Salzburg-Schallmoos angegriffen.