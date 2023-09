Wir machen uns die Welt: Kunterbunt und inklusiv

„Wir wollten mit kulinarischer Qualität überzeugen“, so Lebenshilfe-Tirol-Geschäftsführer Georg Willeit. „Das erhöht die auch die Chancen für unsere Klienten, später auf dem Arbeitsmarkt zu überzeugen, wenn man sagen kann, man hat schon in einem Haubenlokal hat“, freut er sich. Das hochwertige Konzept ist bisher also voll aufgegangen. Mit Pippilotta sei es außerdem gelungen, eine Begegnungsfläche zu schaffen, die allen etwas bringt.