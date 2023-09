Aufsteirern-Show: Ein Kompliment von Melissa

Bei der TV-Sendung „Aufsteirern – die Show der Volkskultur“ machen morgen, Samstag, um 20.15 Uhr in ORF 2 Prominente gemeinsame Sache mit Volkskulturgruppen. Mit dabei sind unter anderem Matakustix, die Poxrucker Sisters, Hary Prinz, Norbert Schneider, Corinna Kamper, Opus und Right Said Fred. Im Vorfeld gab es die Zusammentreffen der Stars, wir waren bei den Drehs, die in der Show eingespielt werden, mit dem ORF-Team um Erich Fuchs dabei.