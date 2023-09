Mann kassierte Notstandshilfe - aber zu Unrecht!

Aber: „Wir waren immer wieder schriftlich und telefonisch in Kontakt. Sein Deutsch war gut, ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass er einen Dolmetscher benötigt“, sagt eine AMS-Mitarbeiterin und legt etliche Mails mit einwandfreien Texten vor, in denen er extra auf die Gesetzeslage hingewiesen wurde. „Die Mails hat meine Frau geschrieben, telefoniert hat auch sie“, behauptet der Angeklagte - und zieht somit auch seine Gattin in den Schlamassel mit hinein. „Dann ist sie als Beitragstäterin dran“, macht ihm Staatsanwalt Johannes Winklhofer klar.