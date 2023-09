„Die 28 Gemeinden sollen das Spital übernehmen“

Zell am See sucht nach einem neuen Eigentümer für das Tauernklinikum. Aufgrund der steigenden Sach- und Personalkosten kann die Stadt, die aktuell als Eigentümerin fungiert, die Verantwortung nicht mehr alleine übernehmen. SPÖ-Bürgermeister Andreas Wimmreuter hofft auf Unterstützung vom Land, das bereits vor ein paar Jahren die Rechtsträgerschaft übernehmen wollte. Doch anstatt einzuwilligen, gründete Zell am See damals die Gesundheit Innergebirg GmbH, in dem das öffentlich finanzierte Tauernklinikum und gewinnorientierte Gesellschaften zusammengefasst wurden. Nun fordert das Land, sollte es finanziell eingreifen, die Herauslösung des Tauernklinikums.