England: Berühmter Robin-Hood-Baum illegal gefällt

Aufregung in sozialen Medien

„Wir wissen, wie beliebt dieser ikonische Baum in der Region, national und bei allen Besuchern war. Wir ermitteln gemeinsam mit unseren Partnern, was passiert ist und was getan werden kann“, betonte National Trust. In sozialen Medien indes gehen die Wogen hoch, da Google prompt reagiert und den Sycamore Tree (Baum) bereits in Sycamore Stump (Stumpf) umbenannt hatte. „Verrat!“, echauffieren sich die einen, andere sind über die „Namensänderung“ schlichtweg entsetzt.