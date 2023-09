Kleingarten-König macht weiter wäre nichts

Es war der erste medienöffentliche Auftritt von Donaustadts Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy (SPÖ) nach dem Bekanntwerden des dubiosen Grundstückkaufs es Kleingartens am Badesee. Während der langjährige Bezirkschef sonst immer recht redelustig ist, gab er sich gegenüber der „Krone“ für seine Verhältnisse ziemlich zugeknöpft. Indes arbeitet die Stadtregierung an einem Verhaltenskodex für Politiker. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.