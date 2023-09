BMW-Steyr-Chef: „Wir stellen uns hochflexibel auf“

Polier Leo Leidinger fuhr mit dem Steiger samt dekoriertem Baum nach oben, las den Gleichenspruch vor, fragte „Habt’s alle was zum Trinken?“ in die Runde und prostete den Baustellenkollegen zu! Am Mittwoch kurz vor 14 Uhr wurde im BMW-Werk in Steyr ein Meilenstein beim Ausbau des Standortes gefeiert.