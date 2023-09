Bald fahren Nachtzüge von Innsbruck bis Scharnitz

Die S6, also die Karwendelbahn, verkehrt ab dem 15. Dezember in den Nächten von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag sowie vor Feiertagen zweimal pro Nacht und Richtung. Um 1.05 und 3.05 Uhr ist Abfahrt in Innsbruck, um 00.03 und 02.03 Uhr starten in Scharnitz Züge in die Gegenrichtung. Angefahren werden alle Bahnhöfe entlang der Strecke. „Unsere Öffis sind dann unterwegs, wenn unsere Fahrgäste aktiv sind. Deshalb sind gute Öffi-Verbindungen auch zur nächtlichen Stunde essenziell, um die Menschen sicher und kostengünstig nach Hause zu bringen“, betont Mobilitäts-Landesrat René Zumtobel.