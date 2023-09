Lindsey Vonn offenbart: „Ich wurde es nie los“

„Ich habe viele Jahre meinen Körper gequält, das rächt sich nun“, blickt Lindsey Vonn im „Blick“-Interview auf ihre Karriere zurück. Doch die 38-Jährige betont: „Es war den Preis wert, ich bereue nichts!“ Viermal gewann die US-Dame den Gesamtweltcup. 2010 holte sie in Vancouver Olympiagold in der Abfahrt, dazu kamen Bronze 2010 im Super-G und 2018 in Pyeongchang in der Abfahrt. Mit 82 Erfolgen war sie lange die erfolgreichste Skirennläuferin der Weltcupgeschichte. Nun steht Mikaela Shiffrin mit 88 Siegen an der Spitze.