Lindsey Vonn: Erst Gala-Dinner, dann Nadel-Horror

Hat sich die ehemalige Ski-Queen am Donnerstag noch für die Kering Foundation im schwarzen Abendkleid starkgemacht und Geld für Organisationen gesammelt, die sich gegen genderbasierte Gewalt einsetzen, so zeigte sich die US-Amerikanerin Tags darauf schon wieder topfit am Tennisplatz - und das trotz jüngster Operation an ihrem Knie, das sie wenig später mit einer Nadel-Therapie bearbeiten ließ.