Polen will Auslieferung von Kanadas „Kriegsheld“

Er habe das Institut für Nationales Gedenken ersucht, mögliche Kriegsverbrechen gegen polnische Juden durch den ukrainisch-kanadischen Staatsbürger Jaroslaw Hunka aufzudecken. Wie berichtet, hatte Hunka nach Angaben der Organisation Friends of Simon Wiesenthal Center während des Zweiten Weltkrieges in der 14. Waffen-Grenadier-Division der SS, auch bekannt als Waffen-SS-Division Galizien, gedient. Die SS, die nach Kriegsende bei den Nürnberger Prozessen als verbrecherische Organisation eingestuft wurde, hatte in vielen besetzten Ländern nationale Verbände, die an Kriegsverbrechen beteiligt waren.