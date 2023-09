Warum Kaffee dieses Steirers nicht munter macht

Vom Feld ins Häferl

Nicht seiner. Da sind es gerade mal ein paar, bis er vom Feld ins Häferl kommt. „Ich habe nach regionalen Alternativen gesucht und entdeckt, dass Lupinienkaffee - Getreide hat mir nicht so geschmeckt - im 19. Jahrhundert etwa in Deutschland sehr verbreitet war.“ Er experimentierte damit - und heute baut er Süßlupinien auf vier Hektar an.