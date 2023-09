Ukraine „versteckt“ Schiffe nachts beim Nachbarn

Kipers Angaben zufolge wurden Lagerhäuser und knapp 30 Lastwagen beschädigt. Sechs Fuhrwerke seien völlig ausgebrannt. Die ukrainische Luftwaffe berichtete in der Früh von insgesamt 38 Kamikaze-Drohnen, die Russland in der Nacht von der seit 2014 besetzten Halbinsel Krim aus in Richtung Ukraine gestartet habe. 26 davon seien abgeschossen worden.