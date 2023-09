Krieg vis-à-vis: Rumänien schützt Grenzbevölkerung

Brisanter Präzedenzfall: Drohnenreste in Rumänien gelandet

Am Montag landeten mutmaßliche Reste einer Drohne in Rumänien - in einem bewaldeten unbewohnten Gebiet nahe dem Dorf Plauru, unmittelbar gegenüber dem ukrainischen Hafen Ismajil. Nach Angaben des rumänischen Verteidigungsministeriums wird vermutet, dass es sich um eine Spionagedrohne ohne Sprengladung gehandelt habe. Wahrscheinlich sei der Treibstoff an Bord in Flammen aufgegangen. Die NATO geht nicht von einem von russischer Seite beabsichtigten Zwischenfall aus.