Frauen missbraucht und gefilmt, Priester in Haft

Opfer gehörten zum Freundeskreis

Alle mutmaßlichen Opfer gehören laut Polizei zum Freundeskreis des Priesters und wurden von dem Mann nach den bisherigen Erkenntnissen auf Gruppenreisen in verschiedenen Regionen Spaniens missbraucht. Die für den Priester zuständige Bischofsdiözese Málaga brachte in einer Mitteilung ihren Schmerz zum Ausdruck. Man arbeite in dem Fall mit der Justiz zusammen, hieß es.