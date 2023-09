Diesen Beruf lernt Lena Meyer-Landrut jetzt

Umgang mit der Nadel will gelernt sein

Vor dem Abschluss des Kurses müsse man natürlich auch Praxiserfahrung bekommen, so Lena abschließend. „Aber ich bin jetzt gerade erst bei der Nadelkunde. Alleine dieser Kurs geht stundenlang.“ Den Umgang mit der Tätowiermaschine müsse sie erst noch üben. „Allerdings übt man heute nicht mehr mit Schweinehaut, sondern an synthetischer Haut oder an Obst, zum Beispiel an Bananen. Oder an Leuten, denen das egal ist.“