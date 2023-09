Metaller vor Lohnrunde: „Schnittlauch“ nicht genug

Bestenfalls „Schnittlauch am Butterbrot“ seien solche Einmalzahlungen, es gehe aber um eine nachhaltige Erhöhung, so Binder am Freitag gegenüber Ö1. Diese Nachhaltigkeit könne „niemals unter der rollierenden Inflation (also der durchschnittlichen Inflationsrate der vergangenen zwölf Monate, Anm.) sein“.