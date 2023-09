Sommer ist zurück: Wärmster September aller Zeiten

Vier bis fünf Grad zu warm

Bis Samstag war es im September in Tirol um vier bis fünf Grad zu warm, an dieser dramatischen Abweichung vom Klimamittel dürfte sich laut dem Experten nicht viel ändern. „Tirol steuert somit auf den wärmsten September aller Zeiten zu“, meint Templin. Damit reihe sich unser Bundesland zwar in die Tendenz von ganz Österreich ein, die Abweichung nach oben falle jedoch noch etwas stärker aus als im Osten des Landes. In Neusiedl beispielsweise liegt der Temperaturausreißer hinauf „nur“ bei etwa 3,5 Grad. Die mittlere Temperatur in Tirol dürfte im September 2023 über 20 Grad betragen.