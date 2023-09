Mader spricht trotz 0:1 von „richtiger Richtung“

Peter Pacult (Klagenfurt-Trainer):

„Das 1:0 fällt für mich in die Kategorie Arbeitssieg. Von den Möglichkeiten her hätten wir schon vor der Pause alles klar machen können. Leider waren wir im Abschluss nicht konsequent genug, außerdem hat der letzte zielsichere Pass gefehlt. Aber gegen solche Gegner, die in der Tabelle hinten stehen, ist es nie leicht. So gesehen bin ich nicht unzufrieden, wenngleich wir es uns hätten leichter machen können.“