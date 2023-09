Austria Klagenfurt gegen Austria Lustenau LIVE

Vor dem Bundesliga-Duell zwischen Austria Klagenfurt und Austria Lustenau lassen nicht nur die Tabellenpositionen Rückschlüsse auf die Rollenverteilung zu. Die fünftplatzierten Kärntner haben gegen das Schlusslicht aus Vorarlberg nur eine der jüngsten acht Partien verloren, zudem steht mit Sinan Karweina ein Torschützenlisten-Leader in ihren Reihen. Die Lustenauer hingegen holten in dieser Saison erst zwei Punkte. „Aber die alle auswärts“, warnte Trainer Peter Pacult. Für seine Mannschaft setzte es in der Vorwoche mit dem 1:3 gegen den LASK die erste Niederlage in dieser Spielzeit. „Doch das ist abgehakt, wir müssen auch die Kirche im Dorf lassen. Wir können nicht als Austria Klagenfurt glauben, wir schießen die Liga durch“, betonte Pacult.