Galitzenklamm: TVB will mit Bergrettung reden

Keine Sicherheitseinschulung für die Sportler trotz Eintritts in Klamm und Klettersteig, generell kein Sicherheitskonzept und niemand vor Ort, der im Notfall helfe: Diese Vorwürfe erhobt bekanntlich Thomas Zimmermann, Chef der Bergrettung Lienz, in der „Krone“. Sein Adressat: der TVB Osttirol, der die sieben Klettersteige in der Klamm betreibt. Der Ärger hatte sich aufgestaut, weil die Lienzer Bergretter inzwischen bei den Einsätzen in der Klamm personell hart an ihre Grenzen stoßen. Und oft sind Klettersteiggeher zudem unverletzt, aber überfordert - kuriose, zeitintensive Einsätze sind dann die Folge.