Nach Brand dürfen einige Mieter länger nicht heim

Vier Verletzte und eine völlig zerstörte Wohnung bei einem Brand in Traun (OÖ), ausgelöst durch den Akku eines Scooters. Da das Gebäude behördlich gesperrt werden musste, werden einige für lange Zeit nicht zurück in ihr Zuhause dürfen. Während etliche Haustiere gerettet werden konnten, erstickte ein Hund in den Flammen.