Flüchtlingslage in Tirol derzeit überschaubar

Neue Dienststelle am Brenner ab Oktober

Trotzdem verstärkt die Tiroler Polizei ihre Kontrollen. So wird etwa am Brenner eine neue Dienststelle ab 2. Oktober eingerichtet, ab November geht sie in Betrieb. Auf der Mautstelle Schönberg halten indes Polizisten vor allem Kleintransporter und Kastenwägen an. Sie fragen nach Führerschein, Reisepass, Fahrzeugpapieren. Die Daten werden sofort digital im System abgefragt, so würde etwa gleich aufscheinen, wenn die betreffende Person zur Fahndung ausgeschrieben wäre.