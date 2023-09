Golfprofi Straka: „Ich mag Arnautovic sehr“

„Mal schauen, was der Ryder Cup aus mir macht“

Traditionell lebt der Ryder Cup von großen Emotionen. Der auf dem Platz prinzipiell ruhige Straka lächelt: „Ich balle eigentlich nicht so oft die Faust. Aber ich habe gehört, dass der Ryder Cup völlig neue Seiten aus einem Menschen herausbringen kann. Schauen wir mal, was er mit mir macht.“ Am meisten die Fans abholen wird in Europas Team aus seiner Sicht der spanische Golf-Gigant Jon Rahm: „Er ist sein sehr emotionaler Typ.“ Als Typ gefällt Sepp auch Marko Arnautovic: „Ich mag ihn sehr, er ist mein österreichischer Lieblingsfußballer.“