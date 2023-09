Energiereiche Zukunft: Wir sind sonniges Vorbild!

Schon mehr als 2000 Haushalte in Österreich erzeugen mit Krone Sonne saubere Energie. Unsere PV-Anlagen strahlen bereits von ihren Dächern, während das ungenutzte Potenzial noch beträchtlich ist und darauf wartet, erschlossen zu werden. Aber was konkret macht Österreich zu einem Zugpferd in dieser Bewegung?