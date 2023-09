Sonnige Energie sichert die Zukunft unserer Kinder

Krone-Sonne-Mission

100% Energieunabhängigkeit: Während das Programm landesweit läuft, steht Krone Sonne an vorderster Front. Mit der Mission 100 Prozent erneuerbare Energie in Österreichs Haushalten hat Krone Sonne bisher mehr als 2000 Einfamilienhäuser in solarbetriebene Leuchttürme verwandelt, die uns den sicheren Weg in eine stabile Energiezukunft weisen. Über 2000 Haushalte in ganz Österreich haben mit Krone Sonne einen großen Schritt Richtung erneuerbare Energieunabhängigkeit gemacht. Neue Rahmenbedingungen, wie der kürzlich eingeführte Überschusstarif, ermöglichen PV-Anlagenbesitzern zudem, nicht selbst verbrauchten Strom zu einfachen und fairen Konditionen ins öffentliche Netz einzuspeisen und mit der PV-Anlange zu verdienen.