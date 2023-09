Sonnenstrom macht echt glücklich

In Österreich befürworten fast 90 Prozent der Menschen den Ausbau von Photovoltaik-Anlagen. Besonders seit der globalen Energiekrise gewinnen, laut einer repräsentativen Umfrage unter 1000 Personen, neben Photovoltaik auch Kleinwasserkraftwerke (74 Prozent) und die Windkraft (66%) an enormer Beliebtheit. Warum das so ist? - weil der Klimawandel für die Mehrheit die größte Zukunftsherausforderung darstellt. Aber das Vertrauen in erneuerbare Energiequellen und vor allem den Sonnenstrom macht den Besitzer nachweislich auch glücklich.