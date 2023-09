Mädchen auf Disco-WC gezerrt und vergewaltigt

Mit einem T-Shirt mit der Aufschrift „Fuck off“ betritt der 25-jährige Angeklagte am Freitag den Verhandlungssaal in Graz. „Interessantes Shirt“, sagt die Richterin. „Ich hatte kein anderes frisches Shirt mehr“, erklärt er. Fast könnte man meinen, dass dem gebürtigen Türken nicht bewusst ist, dass er wegen eines schweren Verbrechens vor Gericht sitzt: Im Dezember 2022 soll er in einer Disco in Deutschlandsberg eine damals 17-Jährige ins Damen-WC verfolgt und sie dort vergewaltigt haben.