Hartes Signal für das Wohl der Tiere

Die tierärztliche Versorgung außerhalb der Ordinationszeiten ist in Klagenfurt, wie berichtet, nicht mehr gegeben. „Das Land hat den Geldhahn abgedreht. Für Tierliebhaber gibt es wohl nichts Schlimmeres als die Situation, ein verletztes oder krankes Tier zu haben und verzweifelt am Versuch zu scheitern, einen Tierarzt zu erreichen. Die nächste Tierklinik ist bei Graz. Viele überleben die lange Anfahrt nicht“, sagt Gussnig. „Seit Juni ist die Situation in allen Bezirken dieselbe. Das Land ist dafür zuständig. Ich hoffe auf einen Schulterschluss, wir müssen gemeinsam vorgehen. Referentin Beate Prettner muss uns helfen.“