O’zapft is: Die VIPs lassen’s sich nicht entgehen

Was für eine Gaudi! Die gut gelaunte Menschenmenge vor dem Schweizerhaus am Donnerstag las sich wie das Who's who der österreichischen Wiesn-Liebhaber. Von hier aus startete der Festzug samt Prominenz und Musikkapellen zur Kaiserwiese, wo der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig gemeinsam mit Ehrengast Hans Knauß die Feierlichkeiten traditionell mit einem Fass-Anstich eröffnete.