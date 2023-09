Mitten in Graz: Weltstars singen „I‘m too sexy“

Sie sorgten mit „I’m Too Sexy“ im Jahr 1991 für einen wahren Welthit – in nicht weniger als 28 Ländern eroberte „Right Said Fred“ damit sogar Platz eins in den Hitparaden, auch in den USA. Selbst Taylor Swift oder Beyoncé machten Samples aus „I’m Too Sexy“. Am Mittwoch eroberten Richard und Fred Fairbrass die Landeshauptstadt Graz.