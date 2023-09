Teichtmeister dürfte sogar mit Kindern arbeiten

Voraussetzungen für ein Berufsverbot nicht erfüllt

„In gegenständlichen Fall sind die Voraussetzungen für ein Berufsverbot nicht erfüllt, wie sich schon aus dem Gesetzestext ergibt“, bestätigt Gerichtssprecherin Christina Salzborn. Im § 220b StGB steht verkürzt, dass ein Angeklagter dafür zum Tatzeitpunkt eine Tätigkeit in Erziehung oder Beaufsichtigung Minderjähriger hätte ausüben müssen – was Teichtmeister nicht tat. Eine Gesetzeslücke, die in der Bundesregierung erneut zu Zwist führt.