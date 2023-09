Dann ran an die Wurst! Und das mit allen Sinnen

100 Fleischerbetriebe in Kärnten

In Kärnten gibt es 100 fleischverarbeitende Betriebe, 35 davon noch klassische Fleischer mit Direktverkauf, 25 von ihnen bilden Lehrling aus. Derzeit besuchen 26 die Berufsschule. Kärnten ist gemessen an der Einwohnerzahl sogar das Bundesland mit den meisten Lehrlingen der Fleischfachverarbeitung. Das gelang auch durch Imagekampagnen, die zeigen, dass es weit mehr ist als Schlachten, was 80 Prozent der Betriebe ohnehin nicht mehr selbst machen.