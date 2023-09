„Les Martyrs“: Augenkrebs und Ohrensausen

Franzose auch der Dirigent (Jérémie Rhorer). Doch peitscht er das gute Orchester (RSO Wien) so an, dass Raffinesse, Grandezza flöten gehen: Klingt nach Mörbisch im Winter und Offenbach im Out. In die Kulisse, die aussieht, als hätte Surrealist Max Ernst ein Bordell-Gschnas ausgestattet, hat Cezary Tomaszewski (Regisseur?)einige Sänger gestellt. Sie singen mehr leidlich als richtig gut. Immerhin! Tanzend machen sich die Vergessenen der Regenbogenparade zum Deppen (LGBT-Shaming?). Eingemummelte Weibchen klauben Stoffkörper von der Bühne. Weil, so erklärt ein Hinweis, der Völkermord der Osmanen an den Armeniern (1915/16) von der Türkei nicht anerkannt ist. Denn „Les Martyrs“ handelt von armenischen Märtyrern zur Römerzeit. Eine Handlung erkennt man aber nicht. Nur der Arnold Schoenberg Chor ist wieder einmal super!