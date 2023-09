Basketball: Österreich trifft auf Europas Nummer 1

Basketball-Frauen nahmen sieben Mal an Europameisterschaften teil

An der Qualifikation für das Turnier in zwei Jahren - Spieltermine sind 9. und 12. November 2023, 7. und 10. November 2024 sowie 6. und 9. Februar 2025 - nehmen 32 Nationen in acht Vierergruppen teil. Zwölf Teams lösen die Tickets für die Endrunde. Die Ausrichter Deutschland, Griechenland, Italien und Tschechien sind automatisch qualifiziert. Österreichs Basketball-Frauen nahmen sieben Mal an Europameisterschaften teil, zuletzt 1972.