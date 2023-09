Land segnet Messepark-Erweiterung ab

Die beschlossene Messepark-Erweiterung hat in den vergangenen Tagen viele Gemüter erhitzt: Einerseits waren viele Handelstreibende in den Ortskernen alles andere als glücklich mit der Entscheidung, andererseits verstanden auch so manche Bürgermeister die Welt nicht mehr: Verkehrsgeplagte Gemeinden wie Lustenau müssen nun vermutlich mit noch längeren Blechlawinen als bisher umgehen.