Breite Front gegen „Messepark 3.0“

Besonders groß ist der Widerstand in den Nachbarkommunen. So kritisieren etwa die vier ÖVP-Bürgermeister der Region „amKumma“ in einer gemeinsamen Erklärung, dass der „Messepark 3.0“ das langjährige Bemühen der Gemeinden um belebte Ortszentren torpedieren würde. Neben der - durch etliche Studien genährten - Angst, dass zusätzliche Kaufkraft von den Ortskernen in Vorarlbergs größtes Einkaufszentrum abwandert, sorgt auch die Verkehrsproblematik für Stirnrunzeln. Derzeit lässt sich dem Messepark ein Verkehrsaufkommen von rund 7500 Pkw pro Tag zuordnen, nach dem Ausbau werden es etwa 9300 sein.