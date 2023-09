Wolff: „… dann würde der Sport im Chaos versinken“

15 Jahre nach dem „Crashgate“ von Singapur will der damalige Formel-1-Pilot Felipe Massa weiterhin mit aller Vehemenz um Wiedergutmachung für seine WM-Niederlage kämpfen. Droht Lewis Hamilton also der Verlust seines Titels? „Wenn jeder Situationen aufrollen würde, dann würde der Sport im Chaos versinken“, so Mercedes-Boss Toto Wolff.