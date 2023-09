Ecclestone ätzt gegen Massa: „Die WM ist vorbei!“

Sein damaliger Teamkollege Fernando Alonso profitierte von der folgenden Safety-Car-Phase am meisten und gewann das zunächst von Massa im Ferrari angeführte Nachtrennen. Massa, der den WM-Sieg damals am Saisonende im Ferrari mit einem Punkt Rückstand auf Lewis Hamilton verpasste, will mit seinen Anwälten den WM-Ausgang anfechten, sie erwägen den Schritt vor den Londoner High Court.